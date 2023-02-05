Ранковий обстріл Харкова: п’ятеро постраждалих, пошкоджено житловий будинок та будівля вузу

5 лютого близько 8.20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, одна ракета потрапила в житлову забудову центра Харкова. Друга – у будівлю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Будівля – сильно пошкоджена.
В Офісі генпрокурора повідомили про пʼятьох поранених: охоронця вишу та чотирьох мешканців пʼятиповерхівки.
Повідомляється, що ракетний обстріл росіяни здійснили з території Бєлгородської області ракетами типу С-300.
Прокуратура та поліція Харкова документує наслідки збройної агресії рф.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер