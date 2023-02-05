Страх, брама і загадкова історія: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Алекс Фінлі «Останній страх»

Уся родина студента Мета Пайна – батько, мати, брат і молодша сестра – знайдені мертвими під час відпустки в Мексиці. Офіційна причина загибелі – витік газу, а от же це нещасний випадок. Так стверджує місцева поліція, але ФБР має іншу думку. Так само як і Мет. Він підозрює, що смерть його родини може бути якось пов’язана з іншою смертю, що сталася багато років тому. Тоді, коли однієї ночі його брат убив свою вагітну подругу.

Тепер разом зі слідчою Сарою Келлер Мет має відкопати моторошну правду про злочин, у якому звинувачують брата.