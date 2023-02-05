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Страх, брама і загадкова історія: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 171

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Френсіс Скотт Фіцджеральд «Загадкова історія Бенджаміна Баттона»

Це невеличке оповідання  з перших рядків приголомшує читача: у 1860 році в Балтиморі народилася дитина яка має вигляд 70-річного чоловіка і може говорити. Коли йому виповнюється 12 років стає зрозумілим що він росте «навпаки»…

Фредерік Пол «Брама»

Земляни знайшли штучний астероїд що обертається навколо Сонця. Його побудували представники інопланетної раси – гічі. На цьому астероїді виявили надшвидкісні космічні кораблі. Навчившись керувати ними люди так і не зрозуміли, як налаштувати літальні пристрої на відповідний пункт призначення. Дослідники, що наважувалися пересуватися швидше від світла, або робили неймовірні відкриття, або поверталися ні з чим. Роб Броудгерд – із тих, кому поталанило. Він вирушив у рейс, який принесе йому щастя. Але герой ще не знає, що попереду – подорож, страшніша за міжпланетну.

  
 

Алекс Фінлі «Останній страх»

Уся родина студента Мета Пайна – батько, мати, брат і молодша сестра – знайдені мертвими під час відпустки в Мексиці. Офіційна причина загибелі – витік газу, а от же це нещасний випадок. Так стверджує місцева поліція, але ФБР має іншу думку. Так само як і Мет. Він підозрює, що смерть його родини може бути якось пов’язана з іншою смертю, що сталася багато років тому. Тоді, коли однієї ночі його брат  убив свою вагітну подругу.

Тепер разом зі слідчою Сарою Келлер Мет має відкопати моторошну правду про злочин, у якому звинувачують брата.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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