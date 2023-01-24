Вчора у 7 кременчужан виявили COVID-19: 5 з них ушпиталили

23 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
2 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 52 пацієнти.
Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 21 січня COVID-19 виявили у 6-х кременчужан, а 22 січня нових ковідних хворих у Кременчуці не знайшлося.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер