Вчора у 7 кременчужан виявили COVID-19: 5 з них ушпиталили

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 156

Знову захворілих жінок більше за чоловіків

23 січня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 5 жінок віком від 32 до 62 років;

2 чоловіки віком 59 років. 2 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 52 пацієнти. Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 398;

одужало – 26 612;

померло – 737. Нагадуємо, що 21 січня COVID-19 виявили у 6-х кременчужан, а 22 січня нових ковідних хворих у Кременчуці не знайшлося.









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