Чиновникам, депутатам й іншим «державникам» заборонили виїзд за кордон не по роботі, - РНБО

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РНБО заборонила українським чиновникам, депутатам, правоохоронцям й іншим «державним працівникам» виїжджати за кордон на відпочинок або ж з іншою «недержавною» метою.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Кому тепер можна їздити за межі України тільки у службові відрядження відповідно до Указу президента від 23 січня 2023 року № 27/2023:

членам Кабінету Міністрів України;

першим заступникам і заступникам міністрів;

керівникам центральних органів виконавчої влади, їхнім першим заступникам і заступникам;

Керівнику Офісу Президента України та його заступникам;

керівникам інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їхніх заступників; Голові Служби безпеки України, його першому заступнику та заступникам;

Голові та членам Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

Голові та членам Рахункової палати;

Голові та членам Центральної виборчої комісії;

голівам і членам інших державних колегіальних органів;

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступникам та заступникам; народним депутатам України;

Уповноваженому Верховної Ради України та його представникам;

Голові Національного банку України, й ого першому заступнику та заступникам;

Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступникам;

головам місцевих державних адміністрацій, їхнім першим заступникам і заступникам;

суддям Конституційного Суду України;

суддям;

прокурорам;

керівникам інших державних органів та їхнім заступникам;

керівникам структурних підрозділів державних органів;

працівникам, заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.