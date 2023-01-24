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Чиновникам, депутатам й іншим «державникам» заборонили виїзд за кордон не по роботі, - РНБО

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 177

 

Президент вже підписав

РНБО заборонила українським чиновникам, депутатам, правоохоронцям й іншим «державним працівникам» виїжджати за кордон на відпочинок або ж з іншою «недержавною» метою.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Кому тепер можна їздити за межі України тільки у службові відрядження відповідно до Указу президента від 23 січня 2023 року № 27/2023:

  • членам Кабінету Міністрів України;
  • першим заступникам і заступникам міністрів;
  • керівникам центральних органів виконавчої влади, їхнім першим заступникам і заступникам;
  • Керівнику Офісу Президента України та його заступникам;
  • керівникам інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їхніх заступників; Голові Служби безпеки України, його першому заступнику та заступникам;
  • Голові та членам Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  • Голові та членам Рахункової палати;
  • Голові та членам Центральної виборчої комісії;
  • голівам і членам інших державних колегіальних органів;
  • Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступникам та заступникам; народним депутатам України;
  • Уповноваженому Верховної Ради України та його представникам;
  • Голові Національного банку України, його першому заступнику та заступникам;
  • Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступникам;
  • головам місцевих державних адміністрацій, їхнім першим заступникам і заступникам;
  • суддям Конституційного Суду України;
  • суддям;
  • прокурорам;
  • керівникам інших державних органів та їхнім заступникам;
  • керівникам структурних підрозділів державних органів;
  • працівникам, заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.
— Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі.
Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться, — заявив президент.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: vn.20minut.ua
Теги: виїзд за кордон заборона чиновники депутати РНБО указ Президента законодавство
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