У Кременчуцькій дитячій лікарні два нових апарати ШВЛ експертного класу

У реанімаційному відділенні Кременчуцької міської дитячої лікарні з’явилися 2 нові апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Обладнання німецького виробництва доставлено в рамках ініціативи United24. Завдяки цьому поповненню медики дитячої лікарні зможуть надавати більш кваліфіковану невідкладну допомогу маленьким пацієнтам.
Як відзначають фахівці, нові апарати ШВЛ експертного класу. Підключати їх можна до хворих вагою від 8 до 150 кг. До цього часу в дитячій реанімації було 4 апарати ШВЛ, тепер же із новими — всі 6 ліжок відділення є повністю укомплектованими.
Раніше ми писали, що у міській дитячій лікарні розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії.
Нагадуємо, що 17 січня у Кременчуці почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 12 років.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер