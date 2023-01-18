Минулого року жителі Полтавщини підтримали українське військо на понад 928 млн грн

У 2022 році платники податків Полтавщини сплативши військовий збір спрямували на підтримку захисників України понад 928 млн грн. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження військового збору зросли на суму 127 млн грн, або на 15,8%.
Принагідно нагадаємо, що об’єктом оподаткування військовим збором є заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати й винагороди, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Ставка збору становить 1,5% від нарахованої суми доходу. Здебільшого його утримують та сплачують до бюджету роботодавці, які виплачують трудові доходи, та податкові агенти. У разі отримання інших доходів (у тому числі іноземних), з яких не сплачено збір, відповідальним за його перерахування є сам платник.
Раніше ми писали, скільки податків сплатили в Україні, а скільки держава отримала від західних партнерів у 2022 році.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер