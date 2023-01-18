18 січня у центрі Кременчука сталася ДТП. Як повідомили очевидці, на перехресті Троїцької та Небесної Сотні зіткнулись Mercedes-Benz Vito та Fiat Tempra.
На місці працюють патрульні. Інформації про постраждалих не надходило.
Поворот на Небесної Сотні ускладнений.
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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій автомобіля Fiat Tempra не надав перевагу в русі Mercedes-Benz Vito, внаслідок чого сталося зіткнення.
На місці працюють патрульні та медики.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер