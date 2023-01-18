Все про вартість автомобільного пального на АЗС Полтавщини та Кременчука

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Середні ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині у порівнянні з минулим днем майже не змінились, а автомобільний газ подешевшав одразу на 50 - 80 копійок за літр

Сьогодні на деяких АЗС Полтавщини трохи подорожчав бензин преміум, але подешевшало дизельне пальне. Зато вартість автомобільного газу у порівнянні з вчорашнім днем знизили майже усі оператори на 50 - 80 копійок за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 18.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 52,02 +0,11 +0,214% Бензин А-95 50,91 -0.28 -0,550% Бензин А-92 51,49 0.00 0% Дизельне пальне 54,52 -0.06 -0,112% Газ автомобільний 28,09 -0.37 -1.305%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 18.01.2023 р.