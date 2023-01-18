Все про вартість автомобільного пального на АЗС Полтавщини та Кременчука

Середні ціни на бензин та дизельне пальне на Полтавщині у порівнянні з минулим днем майже не змінились, а автомобільний газ подешевшав одразу на 50 - 80 копійок за літр
Сьогодні на деяких АЗС Полтавщини трохи подорожчав бензин преміум, але подешевшало дизельне пальне. Зато вартість автомобільного газу у порівнянні з вчорашнім днем знизили майже усі оператори на 50 - 80 копійок за літр.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. У деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
52,02
|+0,11
|+0,214%
|
Бензин А-95
|
50,91
|-0.28
|-0,550%
|
Бензин А-92
|
51,49
|
0.00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
54,52
|-0.06
|
-0,112%
|
Газ автомобільний
|
28,09
|
-0.37
|
-1.305%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
52,99
|
50,99
|
|
54,99
|
28,29
|
Motto
|
51,98
|
|
50,98
|
55,28
|
|
WOG
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,98
|
Авіас
|
53,50
|
53,00
|
52,00
|
55,00
|
26,89
|
Автотранс
|
50,98
|
|
|
54,98
|
28,18
|
БРСМ-Нафта
|
49,79
|
|
|
54,49
|
27,99
|
ОККО
|
53,00
|
51,00
|
|
55,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
50,95
|
49,50
|
|
52,95
|
27,95
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер