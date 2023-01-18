На Кременчуччині чоловік незаконно виловлював рибу

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Вчора, 17 січня, близько 8.30, на Кременчуцькому водосховищі, поблизу села Бугаївка, Кременчуцького району, під час профілактичного рейду поліцейські виявили місцевого чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

31-річний чоловік, за допомогою трьох сіток загальною довжиною 170 метрів виловив з-під льоду рибу загальною вагою близько 100 кг. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 330 тисяч гривень».

Наразі поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) ККУ.

Триває досудове розслідування.