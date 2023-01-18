Вчора на Полтавщині сталася ДТП з участю пішохіда

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Вчора, 17 січня, о 17.30, на автодорозі Полтава-Красноград, поблизу Карлівки, Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіля Mitsubishi Pajero, яким керував 40-річний житель Харківської області, наїхав на 64-річного пішохода, мешканця одного із сіл Карлівської громади. Травмованого чоловіка госпіталізували до Карлівської центральної районної лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.