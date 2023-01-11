Крюківський вагонзавод заявив про 1,4 млрд гривень боргу «Укрзалізниці» за поставлені вагони

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 147

З 13 платіжних доручень оплачено тільки одне – на 82,8 млн гривень

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ») заявляє, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Про це повідомляє офіційний сайт підприємства.

Станом на 10 січня 2023 року АТ «Укрзалізниця» не розрахувалася з ПАТ «КВБЗ» за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає 1 400 314 099,80 гривень із ПДВ, - йдеться в повідомленні.

На КВБЗ нагадали, що на кінець 2022 року борг УЗ складав 1,48 млрд гривень (з ПДВ). Платіжні документи вчасно, у міру настання строків платежів за договором, подавалися в Державну казначейську службу України. 30 грудня 2022 року АТ «Укрзалізниця» з наявних 13 платіжних доручень оплатила тільки одне – на суму 82,8 млн гривень.

Зазначається, що голова наглядової ради ПАТ «КВБЗ» Володимир Приходько звернувся до віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, міністра фінансів Сергія Марченка, голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна з проханням сприяти на рівні Кабінету Міністрів та Президента України, щоб, починаючи з січня 2023 року, якнайшвидше вирішити питання погашення АТ «Укрзалізниця» простроченої заборгованості.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, Крюківському вагонобудівному заводу не вистачає коштів навіть для погашення заборгованості із заробітної плати за 2022 рік та закупівлі енергоносіїв для опалення 60-тисячного мікрорайону Кременчука.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» направив інформаційний запит до АТ «Укрзалізниця» з проханям прокоментувати ситуацію, що склалася.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

Нагадаємо, 25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.