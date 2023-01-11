Ціни на автомобільне пальне у Кременчуці та в Полтавській області 11 січня

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Ціни на пальне потроху знижуються

За даними Мінфіну, ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті. Середні ціни на пальне в Полтавській області на 11.01.2023 р. Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни за день Зміна ціни у % Бензин А-95 преміум 52,48 - 0.20 - 0.375% Бензин А-95 51,99 - 0.11 - 0.211% Бензин А-92 51,49 0.0 00% Дизельне паливо 55,13 -0.21 -0.380% Газ автомобільний 28,95 -0.05 -0.174% Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 11.01.2023 р. Оператор А-95 + А-95 А-92 Дизельне паливо Газ BVS 53,99 51,99 55,99 29,29 Motto 51,98 50,98 55,28 WOG 54,00 52,00 56,00 29,48 Авіас 53,50 53,00 52,00 55,00 28,69 Автотранс 51,98 55,98 29,28 БРСМ-Нафта 49,99 54,99 27,99 ОККО 54,00 52,00 56,00 28,99 Укрнафта 49,95 53,50 27,95

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