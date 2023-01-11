Ціни на автомобільне пальне у Кременчуці та в Полтавській області 11 січня

За даними Мінфіну, ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
за день
|
Зміна ціни у %
|
Бензин А-95 преміум
|
52,48
|
- 0.20
|
- 0.375%
|
Бензин А-95
|
51,99
|
- 0.11
|
- 0.211%
|
Бензин А-92
|
51,49
|
0.0
|
00%
|
Дизельне паливо
|
55,13
|
-0.21
|
-0.380%
|
Газ автомобільний
|
28,95
|
-0.05
|
-0.174%
|
Оператор
|
А-95 +
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне паливо
|
Газ
|
BVS
|
53,99
|
51,99
|
|
55,99
|
29,29
|
Motto
|
51,98
|
|
50,98
|
55,28
|
|
WOG
|
54,00
|
52,00
|
|
56,00
|
29,48
|
Авіас
|
53,50
|
53,00
|
52,00
|
55,00
|
28,69
|
Автотранс
|
51,98
|
|
|
55,98
|
29,28
|
БРСМ-Нафта
|
49,99
|
|
|
54,99
|
27,99
|
ОККО
|
54,00
|
52,00
|
|
56,00
|
28,99
|
Укрнафта
|
49,95
|
|
|
53,50
|
27,95
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер