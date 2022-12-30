Відроджений у Кременчуці позашляховик знову відправився на фронт — цього разу до розвідників

Завдяки волонтерам, небайдужим кременчужанам та редакції «Кременчуцького Телеграфа» воїни-розвідники отримали повнопривідну автівку та смаколики до новорічних свят
Ще у квітні керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов збирав кошти на два позашляховики для військових, а після їх придбання залишок використав на ремонт автівки, яку волонтерка Ольга Назарова придбала для військових медиків.
На жаль, після чергового артилерійського обстрілу ворогом Бахмуту стіна будівлі, під якою знаходилась KIA Sorento, обвалилась на неї. Автомобіль відкопали з-під уламків стіни та його дах, двері, скло, фари — усе було геть розбите та зім'яте. Проте, її двигун, на диво, вцілів. Тому позашляховик вирішили відремонтувати й звернулись за допомогою до кременчуцьких волонтерів.
Наприкінці вересня вони знайшли лафет, на якому на фронт військовим доставили Toyota, а звідти до Кременчука привезли пошкоджену KIA Sorento — на відновлення.
— Вона добросовісно працювала у Бахмуті — медики називали її зачарованою, бо автівку оминали міни й снаряди. Але наприкінці серпня рашистська ракета лягла таки поруч з нею — на війні навіть найсильніші чари бувають безсилі проти смертельного заліза...
Ми привезли цю КІА Sorento на лафеті до Кременчука з надією відновити. І ось цей день настав! Відремонтована коштом читачів машина знову поїхала на фронт — цього разу до розвідників. Дай Боже, щоб вона попрацювала аж до Перемоги, — написав у Фейсбуці Сергій Кулясов, зазначивши що збір коштів продовжується.
Цього разу кошти збирають на бус для евакуації поранених.
— Реквізити для бажаючих допомогти у придбанні мікроавтобуса:
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
Посилання на банк — https://send.monobank.ua/jar/4392y6sHAh
Номер картки банку — 5375 4112 0364 3130
Варто зазначити, що Сергію Кулясову вдалося знайти добру людину — підприємця, який займається ремонтом автомобілів. Він взявся за відновлення позашляховика, навіть не обговорюючи ціну ремонту. Але кошти були потрібні на закупівлю запчастин та матеріалів. І наші читачі знову відгукнулися та зібрали понад 25 тисяч грн, які витратили за призначенням.
Ми поспілкувались з ремонтниками, які відновлювали цю автівку.
Отже, автівку передали для воїнів-розвідників, які наразі тримають оборону під Бахмутом. Зовнішній вигляд КІА Sorento дійсно не надто гарний, але для фронту це неважливо. Головне, що повнопривідний позашляховик у робочому стані. А його салон завантажили карематами, спальниками, теплими речами та смаколиками до новорічних свят для наших захисників.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер