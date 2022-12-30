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Кременчук, Історія Кременчука

30 грудня Кременчуцькому міському палацу культури виповнилося 50 років

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 382

 

Вітаємо усіх причетних до його роботи з ювілеєм!

Кременчуцькому міському палацу культури сьогодні, 30 грудня, виповнилося 50 років. Пост про це на сторінці Кременчуцького краєзнавчого музею розмістила завідувачка відділу науково-освітньої роботи Ірина Селезньова.

Однією з найкрасивіших споруд нашого міста є Міський палац культури (раніше називався Палац культури ім. Г.І. Петровського). Його будівництво розпочалося в 1966 році. Офіційно палац був відкритий 30 грудня 1972 року. Збудований він за індивідуальним проєктом архітектора Аркадія Даниловича Вишинського. Аркадій Данилович близько 30 років життя віддав нашому місту. Він – автор проєктів побудови Палацу культури заводу шляхових машин (палац «Дормаш»), реконструкції будівлі під краєзнавчий музей, зведення житлових мікрорайонів.

Міський палац культури займає земельну ділянку площею 6 гектарів. Загальний об’єм будинку – 63 тис. куб. м, корисна площа – 7,5 тис. кв. м, великий зал для глядачів на 1200 місць, малий зал на 335 глядачів, зал площею 220 кв. м (раніше називався «ленінський»), вестибюль – 375 кв. м, фоє з буфетом на першому поверсі та головне фоє другого поверху з вітражем із литого скла – 150 кв. м, ряд кімнат для роботи гуртків, зал для виставок площею 180 кв. м.

Неповторну індивідуальність зовнішньому вигляду та інтер’єрам будівлі надає монументально-декоративне оформлення: вітраж, виконаний за мотивами українського фольклору, і мозаїка В. Задорожного, заслуженого діяча мистецтв України, – «Наша пісня – наша слава».

Міський палац культури – один з найбільших культурних центрів нашого міста. У 1975 році в молодих культпрацівників палацу Володимира Смолякова, Володимира Білошкурського та Зіти Смолякової виникло бажання створити колектив, який би ніс народне мистецтво в маси, виховував би їх на народних традиціях пісенної й танцювальної творчості. Через рік ансамбль пісні й танцю «Славутич» став дипломантом першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної творчості трудящих. Незабаром йому було присвоєно почесне звання «самодіяльний народний».

У 1980 році ансамбль брав участь у спортивно-театралізованому святі зустрічі олімпійського вогню в Полтаві. Далеко за межами Кременчука відома творчість «Славутича». Музиканти, співаки й танцюристи з берегів Дніпра були на гастролях в багатьох містах колишнього Радянського Союзу, стали лауреатами національних та міжнародних фольклорних фестивалів у Болгарії, Молдові, Угорщині, Іспанії, Польщі, Франції.

У 1983 році народний ансамбль пісні й танцю «Славутич» був першим творчим колективом, який представляв культуру всього колишнього СРСР на XVI Міжнародному фольклорному фестивалі в Іспанії (Медітерранео). Головною метою ансамблю на цьому фестивалі була пропаганда українських обрядів, звичаїв, пісень, танців.

Зараз це комунальний заклад культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» (Народний ансамбль пісні і танцю «Славутич»), який вже понад 45 років працює в палаці.
На базі палацу культури працюють колективи народної творчості, рівень майстерності яких можна вважати професійним.

Це такі колективи:

  • народний ансамбль спортивного бального танцю «Вікторія»;
  • народний цирк «Юність»;
  • вокальна народна студія «Натхнення»;
  • народний ансамбль скрипалів «Скрипки Кременчука»;
  • народний ансамбль естрадного танцю «СпарТанці»;
  • зразковий ансамбль естрадної пісні і танцю «Дитячий світ»;
  • зразковий театр естрадного танцю «Кіндер-сюрприз»;
  • зразковий ансамбль народного танцю «Сузір’я Дніпра»;
  • зразковий джаз-степ-танц-клуб «Міленіум»;
  • зразковий вокальний ансамбль «Задзеркалля»;
  • народний театр естрадного танцю «Скай Рівер».

Також при Міському палаці культури працює Троїцький театр та міський духовий оркестр.

Кожен колектив має самостійну концертну програму. Має можливість здійснювати гастрольну діяльність як з великими, так і з малими сценічними формами.

За час свого існування основні колективи палацу неодноразово здобували високі нагороди і гран-прі на міжнародних і всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Найбільше нагород мають: народний ансамбль спортивного бального танцю «Вікторія», народний цирк «Юність», народний ансамбль скрипалів «Скрипки Кременчука», народний ансамбль естрадного танцю «СпарТанці» та народний ансамбль пісні і танцю «Славутич».

Багато вихованців палацу завдяки своєму таланту стали відомими далеко за межами України і прославили Кременчук на різноманітних конкурсах та фестивалях, деякі стали професійними артистами. Серед них: Артем Зорін, Валентина Паравян, Лариса Баглаєнко, Іван Сорокін, Юлія Лавренко, Олег Понурко, Віктор Литвиненко, Олена Якименко, Катерина Серженко, Артем Миколаєнко, Влада Рудик, Роберт Симонян, рекордсменка Книги рекордів Гіннеса – Руслана Крутась та багато інших.

Штат палацу культури укомплектований спеціалістами з вищою освітою: це режисери, сценаристи, ведучі, які можуть виконати будь-який соціально-культурний запит – організація і проведення професійних свят, корпоративних вечорів, ювілеїв, концертів, фестивалів, конкурсів і т.д.

Палац завжди відігравав роль одного з найбільших культурних осередків міста. Завдяки потужностям, площам і технічному оснащенню він якнайкраще пристосований для проведення культурних та суспільних заходів, концертів, виставок, ярмарок, аукціонів різноманітного профілю. На його сцені гастролюють театральні трупи з різних міст України та ближнього зарубіжжя, проходять всі виступи фольклорних колективів та зірок естради, фестивалі, КВН. Тут же проходять різноманітні інші заходи: акції, шоу, торговельні виставки, тощо (наприклад, саме у палаці відбувалися кастинги до популярних телепроєктів каналу СТБ – талант-шоу «Україна має талант» під своєрідною назвою «Кременчук має талант» та інші).

Щиро вітаємо талановитий колектив палацу культури з ювілеєм! Миру вам і всім нам, натхнення, нових творчих здобутків! Без жодного перебільшення можна сказати: ви – найкращі! – йдеться у дописі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: палац культури ювілей історія
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