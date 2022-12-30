У Кременчуці підвели підсумки міського конкурсу «Збережи ялинку»

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У чотирьох номінаціях було подано 84 роботи

У Кременчуці підбили підсумки конкурсу «Збережи ялинку», який проводився у грудні центром позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Умови воєнного часу не завадили активності кременчуцьких школярів — у конкурсі взяли участь діти з 18 місцевих закладів освіти, вони подали 84 роботи.

Призові місця отримали:

у номінації «Новорічно-різдвяна композиція» — учні та вихованці з ЗЗСО № 2, 7, 23, КМЦПО «Академія майбутнього», ОДЮК, ЗДО № 79;

у номінації «Стилізована ялинка» — учні та вихованці з ЗЗСО № 2, 12, 21, 20, 23, 25, КМЦПО «Академія майбутнього»;

учні та вихованці з ЗЗСО № 2, 12, 21, 20, 23, 25, КМЦПО «Академія майбутнього»; у номінації «Новорічний вінок» — учні та вихованці з ЗЗСО № 1, 2, 7, 9,10, 22, КМЦПО «Академія майбутнього»;

учні та вихованці з ЗЗСО № 1, 2, 7, 9,10, 22, КМЦПО «Академія майбутнього»; у номінації «Новорічний подарунок» — учні та вихованці з ЗЗСО № 1, 2, 3, 8, 9, 12, 22, 23, 25, КМЦПО «Академія майбутнього».

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