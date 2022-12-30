Діти з кременчуцьких родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, отримали різдвяно-новорічні подарунки

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 277

269 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах або належать до вразливої категорії населення та перебувають на обліку в Кременчуцькому міському центрі соціальних служб, отримали подарунки під ялинку.

Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дітки отримали солодкі подарунки від міської влади, а також презенти від міжнародних організацій Save the Children International та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ): наплічники з повним набором шкільного приладдя, дитячі книжки та розмальовки.

Раніше ми писали, що у Кременчуці затвердили програму соціального забезпечення «Турбота» у новій редакції.