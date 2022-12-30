Учениці ліцею «Політ» вибороли нагороди Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч

Відзначилися четверо дівчат
Учениці ліцею «Політ» вибороли нагороди XIII Всеукраїнського онлайн-конкурсу з англійської мови «Гринвіч». Про це йдеться на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Дівчата показали наступні результати;
- золотий сертифікат – Софія Лашина (Л-10Г);
- срібний сертифікат – Вікторія Лаврова (Л-9Г);
- срібний сертифікат – Софія Литвиненко (Л-10Г);
- бронзовий сертифікат – Поліна Мішікян (Л-10Б).
Щиро дякуємо викладачам англійської мови Навроцькій Мар‘яні Миколаївні та Мороз Ользі Миколаївні за професійну роботу з нашими талановитими ліцеїстками! – мовиться у повідомленні.
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