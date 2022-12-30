Ситуація на Кременчуччині: загорілась автівка, п’яні дебошири та домашнє насильство

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 422

Минула доба на Кременчуччині пройшла неспокійно через дуже тривалу повітряну тривогу та масований ракетний обстріл території України. Втім, ворог не зміг завдати удари по Кременчуцькому району. Але у період новорічних свят все може бути. Тому, розслаблятися та нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він нагадав, що в умовах воєнного стану заборонено використовувати піротехнічні засоби.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про загорання легкового автомобіля о 23.00 в смт Семенівка. Що стало причиною пожежі поки не встановлено.

Учора рятувальники двічі виїжджали на повідомлення щодо пожежі у Кременчуці – до будинку №33 на вулиці Університетська та до будинку №12 на вулиці Халаменюка. В обох випадках загорання не підтвердилось. Рятувальники також надавали допомогу по аварійному відкриванню дверей в одній із квартир міста.

Протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 6 двох із них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. На дорогах району було затримано 3-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів за минулу добу не зафіксовано.