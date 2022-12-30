Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація на Кременчуччині: загорілась автівка, п’яні дебошири та домашнє насильство

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 422

 

Кримінальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається стабільною

Минула доба на Кременчуччині пройшла неспокійно через дуже тривалу повітряну тривогу та масований ракетний обстріл території України. Втім, ворог не зміг завдати удари по Кременчуцькому району. Але у період новорічних свят все може бути. Тому, розслаблятися та нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він нагадав, що в умовах воєнного стану заборонено використовувати піротехнічні засоби.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про загорання легкового автомобіля о 23.00 в смт Семенівка. Що стало причиною пожежі поки не встановлено.

Учора рятувальники двічі виїжджали на повідомлення щодо пожежі у Кременчуці – до будинку №33 на вулиці Університетська та до будинку №12 на вулиці Халаменюка. В обох випадках загорання не підтвердилось. Рятувальники також надавали допомогу по аварійному відкриванню дверей в одній із квартир міста.

Протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 6 двох із них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. На дорогах району було затримано 3-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів за минулу добу не зафіксовано.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА пожежа ДСНС нетверезий водій дебошир
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх