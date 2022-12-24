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Кременчук, Культура

Назвали переможців міського конкурсу малюнків «Мої права»

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 217

 

Цього року подали 103 роботи

23 грудня у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» відбулося нагородження переможців загальноміського конкурсу малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Конкурс проводився серед учнівської молоді Кременчуцької громади. На нього подали 103 роботи, тоді як минулого року - 94.

Цьогоріч всі роботи об’єднує одна важлива і чутлива тема – сім’я та мир. Малюнки 13 переможців будуть надруковані у календарі на 2023 рік, які будуть вручені переможцям і розповсюджені по закладах освіти міста. 

Переможці І вікової категорії (6-10 років):

  • І місце – Аріна Келембет, 7 років
    Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»
    Назва роботи: «Я маю право на народження»
  • ІІ місце – Ірина Осадча, 10 років
    Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»
    Назва роботи: «Я маю право на щасливий сон»
  • ІІІ місце – Мілана Рябенька, 6 років
    Кременчуцька гімназія №8
    Назва роботи: «Моє украдене життя»
  • ІІІ місце – Валерія Вовнянко, 10 років
    Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»
    Назва роботи: «Я маю право на якісне харчування»

Переможці ІІ вікової категорії (11-14 років):

  • І місце – Аліна Лесін, 14 років
    Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»
    Назва роботи: «Я маю право на сім’ю»
  • І місце – Марія Павловська, 14 років
    Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
    Назва роботи: «Мої права»
  • ІІ місце – Єлизавета Коваль, 13 років
    Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
    Назва роботи: «Мої права»
  • ІІ місце – Таїсія Хорунжа, 12 років
    Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
    Назва роботи: «Права дітей»
  • ІІІ місце – Анастасія Каратаєва, 11 років
    Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»
    Назва роботи: «Маємо право на мирне життя»
  • ІІІ місце – Руслана Соколова, 13 років
    Кременчуцька гімназія № 9
    Назва роботи: «Наші права – це важливо!»

Переможці ІІІ вікової категорії (15-17 років):

  • І місце – Марія Норцова, 15 років
    Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»
    Назва роботи: «Право на творчість»
  • ІІ місце – Ярослава Телевко, 15 років
    Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»
    Назва роботи: «Діти – жити»
  • ІІІ місце – Ярослава Іванченко, 15 років і Огвердєїва Ельвіра, 16 років
    Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»
    Назва роботи: «Ми діти і ми маємо права»

Раніше ми писали, що у Кременчуці оголосили переможців міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!» та творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: конкурс права людини малюнки діти БДЮТ
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