Назвали переможців міського конкурсу малюнків «Мої права»

Цього року подали 103 роботи
23 грудня у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» відбулося нагородження переможців загальноміського конкурсу малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Конкурс проводився серед учнівської молоді Кременчуцької громади. На нього подали 103 роботи, тоді як минулого року - 94.
Цьогоріч всі роботи об’єднує одна важлива і чутлива тема – сім’я та мир. Малюнки 13 переможців будуть надруковані у календарі на 2023 рік, які будуть вручені переможцям і розповсюджені по закладах освіти міста.
Переможці І вікової категорії (6-10 років):
- І місце – Аріна Келембет, 7 років
Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»
Назва роботи: «Я маю право на народження»
- ІІ місце – Ірина Осадча, 10 років
Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»
Назва роботи: «Я маю право на щасливий сон»
- ІІІ місце – Мілана Рябенька, 6 років
Кременчуцька гімназія №8
Назва роботи: «Моє украдене життя»
- ІІІ місце – Валерія Вовнянко, 10 років
Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»
Назва роботи: «Я маю право на якісне харчування»
Переможці ІІ вікової категорії (11-14 років):
- І місце – Аліна Лесін, 14 років
Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»
Назва роботи: «Я маю право на сім’ю»
- І місце – Марія Павловська, 14 років
Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
Назва роботи: «Мої права»
- ІІ місце – Єлизавета Коваль, 13 років
Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
Назва роботи: «Мої права»
- ІІ місце – Таїсія Хорунжа, 12 років
Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»
Назва роботи: «Права дітей»
- ІІІ місце – Анастасія Каратаєва, 11 років
Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»
Назва роботи: «Маємо право на мирне життя»
- ІІІ місце – Руслана Соколова, 13 років
Кременчуцька гімназія № 9
Назва роботи: «Наші права – це важливо!»
Переможці ІІІ вікової категорії (15-17 років):
- І місце – Марія Норцова, 15 років
Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»
Назва роботи: «Право на творчість»
- ІІ місце – Ярослава Телевко, 15 років
Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»
Назва роботи: «Діти – жити»
- ІІІ місце – Ярослава Іванченко, 15 років і Огвердєїва Ельвіра, 16 років
Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»
Назва роботи: «Ми діти і ми маємо права»
Раніше ми писали, що у Кременчуці оголосили переможців міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!» та творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу».
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Кременчуцька міська рада