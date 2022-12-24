Назвали переможців міського конкурсу малюнків «Мої права»

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Цього року подали 103 роботи

23 грудня у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» відбулося нагородження переможців загальноміського конкурсу малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Конкурс проводився серед учнівської молоді Кременчуцької громади. На нього подали 103 роботи, тоді як минулого року - 94.

Цьогоріч всі роботи об’єднує одна важлива і чутлива тема – сім’я та мир. Малюнки 13 переможців будуть надруковані у календарі на 2023 рік, які будуть вручені переможцям і розповсюджені по закладах освіти міста.

Переможці І вікової категорії (6-10 років):

І місце – Аріна Келембет, 7 років

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»

Назва роботи: «Я маю право на народження»

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» Назва роботи: «Я маю право на народження» ІІ місце – Ірина Осадча, 10 років

Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»

Назва роботи: «Я маю право на щасливий сон»

Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» Назва роботи: «Я маю право на щасливий сон» ІІІ місце – Мілана Рябенька, 6 років

Кременчуцька гімназія №8

Назва роботи: «Моє украдене життя»

Кременчуцька гімназія №8 Назва роботи: «Моє украдене життя» ІІІ місце – Валерія Вовнянко, 10 років

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»

Назва роботи: «Я маю право на якісне харчування»

Переможці ІІ вікової категорії (11-14 років):

І місце – Аліна Лесін, 14 років

Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»

Назва роботи: «Я маю право на сім’ю»

Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» Назва роботи: «Я маю право на сім’ю» І місце – Марія Павловська, 14 років

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»

Назва роботи: «Мої права»

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» Назва роботи: «Мої права» ІІ місце – Єлизавета Коваль, 13 років

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»

Назва роботи: «Мої права»

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» Назва роботи: «Мої права» ІІ місце – Таїсія Хорунжа, 12 років

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка»

Назва роботи: «Права дітей»

Комунальний заклад культури «Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка» Назва роботи: «Права дітей» ІІІ місце – Анастасія Каратаєва, 11 років

Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»

Назва роботи: «Маємо право на мирне життя»

Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» Назва роботи: «Маємо право на мирне життя» ІІІ місце – Руслана Соколова, 13 років

Кременчуцька гімназія № 9

Назва роботи: «Наші права – це важливо!»

Переможці ІІІ вікової категорії (15-17 років):

І місце – Марія Норцова, 15 років

Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»

Назва роботи: «Право на творчість»

Комунальний заклад позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» Назва роботи: «Право на творчість» ІІ місце – Ярослава Телевко, 15 років

Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»

Назва роботи: «Діти – жити»

Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» Назва роботи: «Діти – жити» ІІІ місце – Ярослава Іванченко, 15 років і Огвердєїва Ельвіра, 16 років

Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»

Назва роботи: «Ми діти і ми маємо права»

Раніше ми писали, що у Кременчуці оголосили переможців міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!» та творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу».