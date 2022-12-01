Оголосили переможців творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу»

Вчора, 22:02 Переглядів: 138

29 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості» підбили підсумки конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу». За інформацією мерії, конкурс проводився з 25 жовтня по 2 грудня серед дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 2022 року.

До участі у конкурсі допускалися індивідуальні роботи, які за своєю естетикою не суперечать загальним принципам гуманізму, доброти, любові та присвячені темі «Я мрію – я живу»:

малюнки (формат А3, А4), виконані фарбами, олівцями, фломастерами тощо;

саморобки;

поетичні твори, проза.

Цьогоріч на конкурс подали 65 робіт, з них 19 малюнків, 45 поробок та 1 вірш.

За результатами оцінок журі переможцями стали:

Малюнки

І місце – Артем Скрипніченко – «Крила України»;

II місце – Маргарита Колєснік – «Україна»;

III місце – Дар'я Василенко – «Моя сім'я і мирне небо».

Поробки

І місце – Ілля Барановський – «Мурзік»;

І місце – Єгор Сазонов – «Лялька-мотанка»;

II місце – Денис Поддубєй – «Кременчуцька мрія»;

II місце – Денис Єремеєнко – «Дерево життя»;

III місце – Артем Шкіль – «Весняні спогади»;

III місце – Софія Павленко – «Новорічне тигреня (вишивка)».

Виставка кращих робіт, нагородження переможців та учасників конкурсу відбудеться 2 грудня о 13.00у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, буд. 14, 3 поверх.