Оголосили переможців творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу»

29 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості» підбили підсумки конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу». За інформацією мерії, конкурс проводився з 25 жовтня по 2 грудня серед дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 2022 року.
До участі у конкурсі допускалися індивідуальні роботи, які за своєю естетикою не суперечать загальним принципам гуманізму, доброти, любові та присвячені темі «Я мрію – я живу»:
Цьогоріч на конкурс подали 65 робіт, з них 19 малюнків, 45 поробок та 1 вірш.
За результатами оцінок журі переможцями стали:
Малюнки
Поробки
Виставка кращих робіт, нагородження переможців та учасників конкурсу відбудеться 2 грудня о 13.00у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, буд. 14, 3 поверх.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер