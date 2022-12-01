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У Кременчуці готують «Пункти незламності» у громадських місцях

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 187

 

Тут можна буде зігрітися, зарядити телефон, перекусити та відпочити

У Кременчуці готують «Пункти незламності» у громадських місцях (школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки, контакт-центри). У них є генератори та «буржуйки». У місті зроблено запас пального та дров.

Про це повідомив Віталій Малецький, кременчуцький міський голова.

На випадок блекауту в таких пунктах можна буде зігрітися, зарядити телефон, перекусити та відпочити. У деяких із них будуть термінали супутникового доступу до інтернету Startlink.

 

Додаткові мобільні «Пункти незламності» розгорнуть за потреби ще й рятувальники.

За словами Віталія Малецького:

  • На міських котельнях у випадку аварійних ситуацій працюватимуть генератори, щоб забезпечити роботу централізованого опалення на мінімальному рівні. Але ситуація може погіршитися, тому готуємося до всіх сценаріїв.
  • У разі відсутності централізованого опалення при температурі від -3 градусів потрібно злити з мереж опалення воду. Це треба зробити, щоб не допустити розмерзання та руйнування труб.
  • У разі відсутності електропостачання на вузлах міськводоканалу працюватимуть генератори. Вода буде лише на нижніх поверхах будинків, тому завчасно домовтеся із сусідами про можливість набирати у них воду. 
    У місті працює понад 200 трубчатих колодязів. Усі їх треба утеплити та періодично прокачувати під час морозів, щоб вони не замерзали.
  • Питна вода буде підвозитись до всіх шкіл, а також у мікрорайони, де її можуть набрати всі, кому потрібно. Для цього на водоканалі підготовлені й заповнені великі ємкості.
  • Для «Пунктів незламності» закуплено достатню кількість бутельованої води та харчів.

 

— Завжди тримайте вдома якомога більший запас питної та технічної води. Також варто мати запас їжі тривалого зберігання, — наголосив міський голова.

 

Раніше ми писали, що на Кременчуччині готуються до можливого блекауту — відкривають 146 «Пунктів незламності».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Пункти незламності громадські місця Startlink Віталій Малецький
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