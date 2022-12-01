Генератори та блекаут: як хокейний клуб «Кременчук» переживає відключення світла

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 167

Тримання льодової арени, навіть під час графіку відключення, не з легких

Утримання льодової арени «Айсберг» у Кременчуці не з легких, тим паче під час відключень. Навіть у воєнний час тримають льодову арену, щоб діти та дорослі мали змогу тренуватися та грати.

Директор хокейного клубу «Кременчук» Тарас Захарченко розповів, що на льодовій арені тренування проходять щодня. Робота зупиняється лише на час повітряних тривог.

- Наразі проблема з електроенергією та постійні відключення світла. Як виходите з даної ситуації?

- Ця гра проходить без електроенергії. У нас є генератор, завдяки якому утримуємо арену. Є звичайно незручності з якими ми боремося.

- У вас є сонячні панелі, вони якось допомагають?

- Не дуже. Їх вистачає лише на обігрів води. Їх невелика кількість, тому вистачає лише на нагрів води.

У залі відкрили всі вікна, щоб надходило більше світла. Це дозволяє економити електроенергію вдень. А ввечері підключають потужний генератор. Його роботу вболівальники могли спостерігати у прямому ефірі матчу «Харківські Берсерки» - «Кременчук». Тоді початок матчу співпав з графіком вимкнення світла. На мить «Айсберг» перетворився на концертну залу з вогниками. Після цього в роботу вступив генератор, який тримав роботу всього матчу та освітлення поля.