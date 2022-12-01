30 листопада 8 кременчужан захворіли на ковід, серед них однорічна дитина

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Вчора, 30 листопада, у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, повідомила мерія.

Захворіли три жінки віком від 37 до 72 років, чотири чоловіка віком від 41 до 73 років та одна дитина першого року життя. П'ять хворих перебувають під наглядом сімейних лікарів, три пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.

В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 9 осіб. За минулу добу одужало 17 людей. Випадків смерті не було.

Всього у Кременчуці зареєстрували 27 067 хворих, одужало 26 232, померло 731.