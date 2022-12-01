Оновлено графік погодинних відключень на грудень

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 180

Тепер, якщо світло вимикатимуть одночасно у двох чергах, то у різний час

«Полтаваобленерго» оприлюднило оновлений графік погодинних відключень (ГПВ) на грудень з можливістю відключення двох черг одночасно.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Тепер при застосуванні ГПВ, відключаються споживачі однієї (основної, вказана першою) черги відповідно до графіка. Але при неможливості дотриматися ліміту споживання, доведеного НЕК «Укренерго», може бути застосоване відключення двох черг одночасно, основної та додаткової — вказаної в дужках.

— Багато споживачів писало нам, що добре було б, щоб у рамках однієї черги електроенергію відключали у різний час. Така можливість уже реалізована у новому графіку. Це дозволить людям краще спланувати роботу, навчання, відвідування банків та інших закладів, — написали в АТ «ПОЕ».

Завантажити оновлений графік можна тут.

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