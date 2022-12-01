Оновлено графік погодинних відключень на грудень

«Полтаваобленерго» оприлюднило оновлений графік погодинних відключень (ГПВ) на грудень з можливістю відключення двох черг одночасно.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Тепер при застосуванні ГПВ, відключаються споживачі однієї (основної, вказана першою) черги відповідно до графіка. Але при неможливості дотриматися ліміту споживання, доведеного НЕК «Укренерго», може бути застосоване відключення двох черг одночасно, основної та додаткової — вказаної в дужках.
Завантажити оновлений графік можна тут.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер