Магнітні бурі на грудень: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 320

Останній місяць року відзначиться кількома магнітними бурями слабкої та середньої потужності, які здатні вплинути на самопочуття кременчужан:

7-10 грудня — середня магнітна буря. У цей період важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі.

15–17 грудня — середня магнітна буря. Слід уникати стресових ситуацій.

21–23 грудня — слабка магнітна буря. Варто налагодити режим сну та більше відпочивати.

Можливий вплив на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнитні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів: