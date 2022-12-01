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Кременчук, Здоров'я

Магнітні бурі на грудень: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 320

 

Календар безпечних та небезпечних днів

Останній місяць року відзначиться кількома магнітними бурями слабкої та середньої потужності, які здатні вплинути на самопочуття кременчужан:

  • 7-10 грудня — середня магнітна буря. У цей період важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі.
  • 15–17 грудня — середня магнітна буря. Слід уникати стресових ситуацій.
  • 21–23 грудня — слабка магнітна буря. Варто налагодити режим сну та більше відпочивати.

Можливий вплив на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнитні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми: 

  • головний біль та запаморочення;
  • дратівливість та пригнічений настрій;
  • підвищення чи зниження тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія та тривога;
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

  • вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;
  • мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;
  • пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;
  • відмовитися від кави та алкоголю;
  • намагатися уникати стресу;
  • перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: магнитні бурі погіршення самопочуття
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