Магнітні бурі на грудень: коли чекати погіршення самопочуття

Календар безпечних та небезпечних днів
Останній місяць року відзначиться кількома магнітними бурями слабкої та середньої потужності, які здатні вплинути на самопочуття кременчужан:
- 7-10 грудня — середня магнітна буря. У цей період важливо утримуватися від фізичних навантажень, обмежити вживання шкідливої їжі.
- 15–17 грудня — середня магнітна буря. Слід уникати стресових ситуацій.
- 21–23 грудня — слабка магнітна буря. Варто налагодити режим сну та більше відпочивати.
Можливий вплив на здоров’я
Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнитні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.
Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:
- головний біль та запаморочення;
- дратівливість та пригнічений настрій;
- підвищення чи зниження тиску;
- порушення сну;
- біль у суглобах;
- апатія та тривога;
- загострення хронічних захворювань.
Як зменшити негативний вплив на самопочуття
В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:
- вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;
- мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;
- пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;
- відмовитися від кави та алкоголю;
- намагатися уникати стресу;
- перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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