Вчора у Кременчуці зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19

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1 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

1 жінка віком 61 року;

5 чоловіків віком 18 до 89 років;

1 дитина віком 9 років;

1 немовля.

4 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.

Одужали 25 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 075;

одужало - 26 257;

померло - 731.

Нагадуємо, що 30 листопада 8 кременчужан захворіли на COVID-19, серед них 1-річна дитина.