Вчора у Кременчуці зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19

1 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
4 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.
Одужали 25 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 30 листопада 8 кременчужан захворіли на COVID-19, серед них 1-річна дитина.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер