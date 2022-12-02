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Кременчук, Спорт, Топ-новина

Дитячі хокейні команди «Кременчука» помірялися силами з «Харківськими Берсерками»

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 254

 Хокеїсти отримали незабуутні емоції та солодощі 

Дитячі хокейні команди «Кременчук» та «Харківські Берсерки» зіграли товариський матч. Зустріч відбулася 30 листопада, на льодовій арені «Айсберг». Поєдинок відбувся напередодні ігор основних професійних команд.

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Змагання відбулися за ініціативи Харківської федерації хокею. Товариський матч між ХК «Кременчук» та «Харківські Берсерки» відбувся серед гравців 2009-2010. Команди не лише зіграли три періоди, а й пробивали буліти. Для дітей влаштували справжнє свято хокею з незабутніми емоціями на солодощами від партнера Saleks.

 

Для найменшого гравця «берсерок» 7-річного Давида цей матч став особливим. Хлопчина зміг не лише дебютувати, зіграти з суперниками, які двічі старші, а й кілька разів забити.

- Займаюся хокеєм 2 роки. Сьогодні добре зіграли й зміг 2 рази забити.

- Ти сьогодні забив. Чи важко грати з хлопцями, які старші за тебе?

- Вони піддавалися, — посміхнувся Давид.

 

Директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко сподівається, що інші команди також візьмуть до уваги, щоб проводити перед іграми зустрічі серед дітей.

- На сьогодні всі офіційні змагання дитячого чемпіонату скасовані. Проходять лише товариські зустрічі. Сподіваємося, що наступного року повернеться і дитячий і жіночий хокей.

Багато гравців виїхало за кордон, тому намагаються тренування та ігри проводити комбінованим складом.

У нас майже всі команди неповні. Зараз збираємо по 2-3 вікові категорії. Наразі тренуються діти 2006-2015 року народження. У нас приблизно 1 команд, але вони збірні.

- Як у вас проходять тренування?

- Тренування у нас проходять кожен день, з перервою лише на повітряні тривоги. Арена не зупиняє роботу, тренуються дитячі команди та основна.

 

Павло Легачев, керівник Федерації хокею Харківської області розповів, що їх команда 2010 року, також укомплектована гравцями 2009 року народження.

- У нас частково діти 2009 року народження знаходяться тут у Кременчуці з тренером Віктором Торяником. А 2010 рік пів року мандрує зі мною. Спочатку ми були у Кам'янець-Подільському. Зараз ми базуємося у Вінниці. Трохи доукомплектувалися дітьми з Вінниці, двома хокеїстами.

Ми зараз базову команду робимо 2010 року. Зараз роблю переформатування. Вони раніше представляли СДЮШОР. Міське та обласне керівництво нічим не допомагає. Все тримається на грошах клубу «Харківські Берсерки» та допомозі Федерації хокею України. Ми зараз на 2010 році робимо акцент, з них сформуємо дитячу команду «Харківські Берсерки».

Ми поставили за мету, через три місяці, виїхали до Канади на змагання. Вони готують для нас форму, збирають кошти, щоб діти з батьками змогли туди дістатися та розміститися, — розповів Павло Легачев.

 

За словами Павла Легачева, 5 травня «Харківські Берсерки» зібралися у Кам'янець-Подільському. Спочатку займалися евакуацією, вивозили гравців за кордон, робили це два місяці по максимуму. У Румунії знаходилося 120 дітей з батьками.

У команді «Берсерок» зіграв хлопчина 2011 року, який під обстрілами виїхав з Куп'янська. На хокей він потрапив випадково. На ковзани став у Вінниці, а у Кременчуці мав можливість забити.

— Він з мамою виїжджав з Куп'янська по мінному полю. Їх їхало 8 машин, й на жаль не всі доїхали. Батько довгий час просидів в окупації. Жахлива історія... Хлопець, молодець, тренується, навчається, — зауважив Павло Легачев.

Щодо інфраструктури, то через ракетні обстріли росіян необхідна повна реконструкція та відновлення льодових арен. Їх колишню домашню арену у Дафі планують переробити на роледром. Не розглядають поки варіант із Салтівською ареною, куди також влучили росіяни.

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Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
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