Кременчуцька міська рада затвердила програму «Захисник України» у новій редакції

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 106

За час російсько-української війни з 2014 року загинуло 168 кременчужан, 49 з них - після 24-го лютого

23-го грудня відбулося дванадцяте засідання позачергової XVIII сесії Кременчуцької міської ради. Сесія проводилась в онлайн режимі, а депутати голосували через додаток Viber.

Одним з питань, які розглянули депутати, було затвердження міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки» у новій редакції.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що потреба у новій редакції програми виникла через збільшення суми витрат для надання матеріальної допомоги у зв’язку із загибеллю Захисників і Захисниць України внаслідок вторгнення російської федерації - до 11,4 млн грн. Програмою передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги у разі їх загибелі у розмірі 100 тисяч грн на сім’ю. У 2022 році було виплачено 4 млн 650 тисяч грн.

На 2022 рік збільшилася сума коштів, передбачених у програмі для проведення поховань загиблих Захисників і Захисниць України – до 1 млн 620 тисяч грн з розрахунку на 80 поховань. На жаль, таку ж суму у програмі довелося передбачити й на наступний рік, адже сподівань на швидке закінчення війни та Перемогу найближчим часом ні в кого немає.

Також збільшилася сума на забезпечення продуктовими наборами членів сімей загиблих захисників України: у 2022 році - до 69 тисяч грн, а у 2023 році – до 153 тисяч грн.

До програми додані нові витрати - на придбання Державних прапорів для проведення поховань Захисників України на наступний рік на суму 40 тисяч грн та придбання продуктових наборів для вручення Захисникам і Захисницям України у День Захисника України в закладах охорони здоров’я з розрахунку 100 наборів по 480 грн кожний.

У програмі зазначається, що станом на 19 грудня 2022 року в Департаменті соціального захисту населення Кременчуцької міської ради на обліку перебувало 1597 учасників бойових дій, 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи, 140 осіб – ІІ групи, 18 осіб – ІІІ групи та 104 членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Міська комплексна програма «Захисник України» на 2022-2023 роки» передбачає виплати одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України, навчання та соціально-психологічну реабілітацію учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих Захисників України, пільгове харчування їхніх дітей у закладах освіти, пільгове лікування та оздоровлення та деякі інші пільги, а також фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань учасників АТО/ООС, волонтерських об’єднань та об’єднань ВПО.

У програмі зазначається, що Кременчуцька міська територіальна громада з початку російсько-української війни (з 2014 року) втратила вже 168 Героїв. З них 49 загинули в зоні проведення бойових дій під час воєнного стану, тобто після 24-го лютого 2022 року.