На Полтавщині розслідують утоплення 19-річного хлопця

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23 грудня, близько 00.40, до сектору поліційної діяльності №1 у Решетилівці Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців села Демидівка Решетилівської громади про утоплення у р. Говтва Вільхова місцевого жителя.

Про це повідомили Полтавському районному управлінні поліції.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. На жаль, 19-річного хлопця врятувати не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство).

Наразі тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини події з’ясовує слідство.

Раніше ми писали, що у грудні вже три людини загинули у водах Кременчуцького району.



