Залучати вчителів до роботи в Пунктах незламності можна лише за їх згоди: що у Кременчуці

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 375

У переліку осіб, затверджених постановою Кабміну, які можуть залучатися до роботи у Пунктах незламності, педагогічних працівників немає. Однак міська влада Кременчука не планує відмовлятися від їх чергувань, аби не “згортати пункти”

«Кременчуцький ТелеграфЪ» неодноразово отримував скарги від працівників міських закладів освіти щодо чергувань у Пунктах незламності. Найбільше педагоги скаржаться на нічні чергування — мовляв, все одно в Пункти пускатимуть людей лише у разі блекауту. Та й хто навіть у повній темряві та в комендантську годину йтиме по темряві до найближчого садка чи школи.

Нагадаємо, днями міський голова Віталій Малецький заявив, що Пункти незламності повинні працювати цілодобовою.

«Ми спеціально дали премії людям усім. Ми підтримали заклади освіти, підтримали садочки, підтримали школи, й керівники закладів повинні зробити графіки чергування, коли відповідальна особа перебуває на пункті незламності. Одна людина чергує. Він повинен працювати цілодобово», - сказав він.

17 грудня 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою регламентована робота цих пунктів в умовах воєнного стану – їхня комплектація, джерела фінансування, режим роботи тощо. У документі чітко визначено категорії працівників, яких можна залучати до обслуговування пунктів і чергування, зокрема:

медичних працівників;

психологів;

соціальних працівників;

громадські організації;

волонтерів.

Освітян у переліку - не передбачено. На це звернув увагу і освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який раніше заявляв , що отримував непоодинокі звернення від вчителів, яких залучали до роботи у пунктах. Омбудсмен пропонував керівниками пунктів призначати представників органів місцевого самоврядування. Адже останні мають можливість залучати до роботи пунктів фахівців, ініціювати закупівлі та залучати до роботи правоохоронців.

«Для організації роботи Пункту незламності у будь-якому приміщенні, що належить до комунальної або державної форми власності, потрібно видання відповідного наказу чи розпорядження військовою адміністрацією. Без наказу залучення працівників до чергування в пункті не є законним», - повідомив Горбачов.

Він також зазначив, що працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.





«Хто не хоче працювати — це його особиста справа»

У зв'язку із заявою омбудсмена та постановою Кабміну «ТелеграфЪ» звернувся з коментарем до заступниці міського голови Ольги Усанової, що курирує гуманітарні питання в місті.

- Міська влада повинна була організувати цілодобову роботу Пунктів незламності — в першу чергу в закладах освіти та в адмінбудівлях, закладах охорони здоров'я - що ми і зробили. Відповідно, чергування у цих закладах забезпечують люди, які тут працюють, матеріально відповідальні. Тобто ми чітко виконуємо настанови уряду та президента. На ваше запитання, чому повинні чергувати педагоги, я відповім зустрічним запитанням — а хто там повинен чергувати? В соціальних закладах чергують соціальні працівники, в медичних — медичні працівники. Чим відрізняється соціальний працівник від педагога? Всі кременчужани працюють на своєму фронті. Кожен працює на перемогу. А хто не хоче працювати — це його особиста справа. Я особисто працюю, мої колеги працюють, і ми не шукаємо рядок у постанові, де написана саме моя посада. Є задача, яку ми виконуємо.

- Скажіть, для чого педагогам чергувати цілодобово, адже Пункти незламності по суті не працюють, у них поки що немає необхідності?

- Ми маємо забезпечити цілодобове чергування в пунктах. Якщо у вас є розклад бомбардувань, поділіться, в мене його немає, ми не знаємо, коли настане блекаут. А якщо він настане, і там немає чергового? Хто відкриє його, хто включить генератор, коли туди підуть мешканці мікрорайону?

- А чи зможе вихователька дитячого садочка самотужки завести генератор?

- Вони навчались, у пунктах є відповідальні особи, які можуть це зробити.

- Тобто скасовувати рішення про цілодобове чергування педагогів у пунктах незламності попри постанову уряду та розяснення омбудсмена міська влада не планує?

- Ми не плануємо згортати роботу Пунктів незламності, не плануємо порушувати цілодобовий режим їхнього чергування. Щоб це було реалізовано, ми вживаємо певних заходів.

- Міський голова заявляв, що всі педагоги отримали премії, і тепер чергуванням нібито відпрацьовують ці гроші.

- Всі без винятку працівники бюджетної сфери у груді отримали або отримують (залежно від поданих заявок у казначейство) по 5 тис. гривень на руки премії (з нарахуваннями більше 6 тис. гривень) — це працівники освіти, медицини, соціальної сфери тощо, що працюють на основному місці роботи.

- Тобто крім зарплати всі працівники бюджетних установ отримали по 5 тис. гривень премії?

- Так, у грудні всі отимають премії.

Як у Кременчуці облаштовані Пункти незламності