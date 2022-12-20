У грудні вже три людини загинули у водах Кременчуцького району

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 2

Що робити, якщо ви або хтось на ваших очах провалилися під лід

Статистика загиблих на льоду людей у Кременчуцькому районі залишається невтішною. Про це повідомили у РУ ГУ ДСНС у Полтавській області.

З початку грудня 2022 р. вже зареєстровано 3 події на воді, які забрали життя 2 рибалок і 16-річного підлітка.

— При цьому, у 2021 році за весь зимовий період на території Полтавської області було зареєстровано 11 загиблих на воді, 3 з яких у Кременчуцькому районі, — розповів Сергій Геращенко, начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

За такої погоди, яка наразі в Кременчуці та Кременчуцькому районі на річках і озерах необхідно бути особливо обережними.

— Звертаємося до всіх батьків: розповідайте своїм дітям, що на кригу виходити заборонено. Не дозволяйте дітям виходити без дорослих до води! — наголосила Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Особливу небезпеку у місті Кременчук становить річка Сухий Кагамлик. Вона швидко замерзає вночі, проте на ранок лід крихкий та тонкий для виходу!

Безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною для однієї людини не менше 7 см, для групи людей не менше 15 см.

На водоймах лід становить небезпеку:

біля стоків води;

у місцях зі швидкою течією поблизу виступаючого над поверхнею очеретом, кущів та трави;

у місцях із теплими стічними водами;

у місцях покритих товстим шаром снігу.

Особливо обережно спускайтесь з берега: лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.

Рибалкам, які виходять на лід, варто пам'ятати, що зимова підлідна ловля риби потребує суворого дотримання правил безпеки:

не пробивайте поруч багато лунок не збирайтесь великими групами на одному місці;

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;

завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 м;

тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку.

Міцність льоду не можна перевіряти ударом ноги! Варто перевіряти палицею чи плешеню. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтесь на те місце звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.

Якщо ви провалилися:

не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою;

намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми та почергово витягуючи на поверхню ноги;

намагайтесь якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки Ви прийшли, де міць льоду вже відома.

Якщо на ваших очах провалилася людина:

крикніть їй, що Ви йдете на допомогу;

наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;

підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру тощо;

не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, шест, лижу, шарф, мотузку чи щось подібне і витягніть його на лід;

витягши потерпілого на лід, разом з ним поповзом повертайтесь назад;

поступово відігрійте постраждалого, загорніть його у ковдру, переодягніть у сухий одяг, дайте теплий чай.

— Пам'ятайте — вирушати на водойми поодинці небезпечно! — наголосили у РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Раніше ми писали, що на Полтавщині 57-річний чоловік провалився під кригу.