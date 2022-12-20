Хотів поцупити: на вулиці Халаменюка чоловік обрізав інтернет-кабелі

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 97

Сьогодні, 20 грудня, до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що невідомий громадянин обрізає кабелі інтернет-мережі на вулиці Халаменюка. За інформацією патрульної поліції, копи отримали виклик про крадіжку близько 14.00.

Поліцейські затримали ймовірного порушника. Ним виявився 46-річний кременчужанин.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин справи.

Поліція наголошує, що пошкодження кабелів, особливо електричних, може призводити до аварій та перебоїв у роботі мережі. Тож якщо ви помітили підозрілих осіб, які можуть бути причетними до подібних порушень, негайно повідомляйте про це на лінію 102.