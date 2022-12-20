КТРК заплатить майже 100 тисяч гривень за модернізацію системи відеотрансляції

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15 грудня 2022 року Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія (КП «КТРК») повідомила про намір укласти договір з ФОП Трокай Павло Васильович на надання послуги з модернізації та налаштування системи керування відеотрансляціями на базі програмного забезпечення Marsis Playout). Про це стало відомо з оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору складе 99 тис. гривень.

Технічне завдання та договір в системі не опублікований.

Тому з якою метою провели вказану закупівлю — не відомо. Зазначимо, що до початку великомасштабного вторгнення КП «КТРК» транслювало засідання сесій міської ради, засідання комісій та інше. Нині ж ці заходи — не транслюють.ж В інтернеті ми знайшли лише ютуб-канал «Кременчуцьких новин», де завантажені щоденні випуски новин.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Трокай Павло Васильович зареєстрований у 2005 році. Основний вид діяльності — інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. У публічних закупівлях ФОП бере участь з минулого року. Всього було укладено 4 договори, враховуючи нинішній (загальна сума — 109,7 тис. гривень). Три були укладені зі структурними підрозділами виконкому Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, КТРК — це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень. КТРК висвітлює роботу виконкому Кременчука, міського голови Віталія Малецького та народного депутата Юрія Шаповалова.