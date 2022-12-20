На Полтавщині поліція менш ніж за пів години розшукала двох безвісно зниклих малолітніх діток

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 19 грудня, близько 14.30, за допомогою звернулась жителька селища Білики Полтавського району, з проханням розшукати її двох зниклих малолітніх дітей. Жінка повідомила, що діти зникли із подвір’я її знайомих у місті Кобеляки. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
Наразі із дітьми все гаразд, загрози їх життю немає. Дітей повернуто матері.
— Шановні мешканці Полтавщини!
Постійно нагадуйте дітям основні правила безпечної поведінки на вулиці та в побуті. Відпрацюйте з ними алгоритми дій в різних небезпечних ситуаціях. Особливу увагу зверніть на дотриманні дітьми безпеки дорожнього руху під час перебування на вулиці та заходів безпеки під час перебування біля водойм. Також визначте алгоритм дій на випадок, якщо дитина загубилася. Контролюйте дозвілля своїх дітей. Адже за їх безпеку відповідальні дорослі, — звертаються поліцейські до жителів Полтавщини.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер