На Полтавщині поліція менш ніж за пів години розшукала двох безвісно зниклих малолітніх діток

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 176

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 19 грудня, близько 14.30, за допомогою звернулась жителька селища Білики Полтавського району, з проханням розшукати її двох зниклих малолітніх дітей. Жінка повідомила, що діти зникли із подвір’я її знайомих у місті Кобеляки. Поліція негайно розпочала пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— До нас звернулась жінка із проханням розшукати її двох малолітніх синів, яким 7 та 8 років. На пошуки хлопчиків ми орієнтували максимальну кількість особового складу нашого підрозділу. Поліцейські обстежували кожну вулицю та подвір’я. Через пів години пошукових заходів ми разом із начальником дізнання, Ігорем Лисенком, побачили двох хлопчиків на одній із вулиць міста. Це були якраз ті діти, кого ми шукали. Під час спілкування хлопці пояснили, що вони захопилися грою та відбігли від господарства, де гостювали. Але дороги назад знайти не змогли, бо не зорієнтувались у чужому місті, — повідомив начальник відділення №2 Полтавського райуправління поліції Олексій Шуліка.

Наразі із дітьми все гаразд, загрози їх життю немає. Дітей повернуто матері.