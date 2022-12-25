Вчора у Кременчуці не виявили жодного хворого на COVID-19

Поки у Китаї реєструють по 37 мільйонів хворих, у Кременчуці коронавірусне затишшя
24 грудня у Кременчуці нових випадків захворювання COVID-19 не виявили.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває сімнадцять пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Випадків смерті від COVID-19 у суботу не зареєстровано.
Від початку пандемії у Кременчуці:
Нагадуємо що 23 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер