У Горішніх Плавнях попрощалися з військовими Вадимом Мотієнком та Іваном Мартиновим

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 497

Поховали Героїв у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

23 грудня у Горішніх Плавнях попрощалися з двома Героями, які віддали своє життя за Україну.

Попрощалися з загиблим солдатом Національної гвардії України – оборонцем Маріуполя Вадимом Мотієнком.

Вадим народився 20 лютого 2002 р. у с. Кустолово-Суходілка Машівського району Полтавської області. Закінчив 9 класів Пологівської загальноосвітньої школи, Карлівське професійно-технічне училище і здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

У вересні 2021 р. був призваний на строкову військову службу до лав Національної гвардії України.

30 березня 2022 р. Вадим Мотієнко, вірний військовій присязі, героїчно загинув на території «Азовсталі» у Маріуполі Донецької області. Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, солдата Національної гвардії України Вадима Мотієнка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Цього ж дня, 23 грудня, в Горішніх Плавнях провели в останню путь майора Збройних Сил України Івана Мартинова.

Іван Іванович Мартинов народився 9 лютого 1965 р. у Хмельницькому. Після закінчення Хмельницької середньої школи №21 вступив до Благовіщенського вищого танкового командного училища, яке закінчив у 1986 р. за спеціальністю командира танкового взводу, інженера з експлуатації гусеничних і колісних машин. Потім ніс військову службу на Північному флоті майже 10 років. У 1986-1987 рр. перебував у африканській Республіці Анголі у складі міжнародних миротворчих сил.

У 1997 р. звільнився у запас і переїхав жити у Горішні Плавні. З березня 1998 р. працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті начальником воєнізованої охорони, на інженерних посадах на дробарній фабриці і в «ГОК-СЕРВІСі», а з 2017 р. - механіком у місцевому комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

З 6 вересня 2019 р. був призваний на військову службу за контрактом. З 24 лютого 2022 р. захищав Батьківщину в лавах ЗСУ, був заступником командира механізованого батальйону.

15 грудня 2022 р. в бою поблизу с. Невське Луганської області майор ЗСУ Іван Мартинов отримав осколкове поранення голови, а 17 грудня 2022 р. помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Поховали Героїв у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».