28 осіб вакцинувалися від COVID-19 у Кременчуці вчора

24 грудня у Кременчуці 28 осіб вакцинувалися від COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день отримали щеплення:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці щепилися:
Сьогодні вакцинуватися від COVID-19 можна вакцинами Pfizer та CoronaVac з 08.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, чому вакцинація - це «бронік» та «шолом» на війні проти коронавірусу.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер