28 осіб вакцинувалися від COVID-19 у Кременчуці вчора

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24 грудня у Кременчуці 28 осіб вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день отримали щеплення:

1 бустерна доза - 15;

2 бустерна доза - 13.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці щепилися:

1 доза - 117 800;

2 дози - 116 472;

додаткова доза - 65;

1 бустерна доза - 32 072;

2 бустерна доза - 3 158.

Сьогодні вакцинуватися від COVID-19 можна вакцинами Pfizer та CoronaVac з 08.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, чому вакцинація - це «бронік» та «шолом» на війні проти коронавірусу.







