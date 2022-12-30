Поєднати спорт і допомогу захисникам: 82-річна альпіністка з Миргорода взяла участь у Різдвяному забігу на підтримку ЗСУ

Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Кременчук, Спорт, Полтавщина

Поєднати спорт і допомогу захисникам: 82-річна альпіністка з Миргорода взяла участь у Різдвяному забігу на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 234

 

У Миргороді відбувся щорічний Різдвяний забіг за ініціативи волонтерського Гончаренко центру. Цьогоріч захід був благодійним, а всі зібрані кошти пішли на підтримку ЗСУ. В акції взяла участь «снігова королева» Анастасія Дойникова – відома альпіністка з Полтавщини, котрій виповнилось 82 роки

Традиційний Різдвяний забіг проводиться Гончаренко центром у Миргороді вже 8 років поспіль. Ініціатором першого забігу 8 років тому був Костянтин Федоренко, спортсмен, який зараз знаходиться на фронті та боронить Україну в лавах ЗСУ.

В акції взяли участь 30 учасників, які пробігли 3 км по території Миргород Курорт. Наймолодшій учасниці виповнилось 3,5 роки. Найстаршою стала відома альпіністка з Миргорода — 82-річна Анастасія Дойникова. У 71 рік пенсіонерка підкорила Ельбрус, у 75 років – Казбек, а у 80 років подолала 100-кілометровий марафон на велосипеді.

— Забіги поширюють культуру здорового способу життя, тому я регулярно беру в них участь. А в цьому році у нас була чудова можливість поєднати спорт і допомогу нашим захисникам. Ми віримо в наших Воїнів і віримо в нашу Перемогу, — наголосила Анастасія Дойникова.

Всього під час акції було зібрано 67 тис. 378 грн, на які буде закуплено необхідні прилади для українських захисників. Найбільша перерахована сума становила 50 тис. грн — її переказала переможниця конкурсу «Кращий менеджер громадських бюджетів. Полтавщина» Тетяна Усик.

— На мою думку, гроші, що я отримала за перемогу в конкурсі, зараз потрібніше на фронті. Тому я перерахувала цю суму на закупівлю оптичного прицілу, далекоміра та тепловізора для бійців Миргородської ТРО, які захищають кордони України. Лише завдяки нашим Воїнам — ми живі, — підкреслила учасниця забігу.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород забіг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх