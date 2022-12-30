Поєднати спорт і допомогу захисникам: 82-річна альпіністка з Миргорода взяла участь у Різдвяному забігу на підтримку ЗСУ

У Миргороді відбувся щорічний Різдвяний забіг за ініціативи волонтерського Гончаренко центру. Цьогоріч захід був благодійним, а всі зібрані кошти пішли на підтримку ЗСУ. В акції взяла участь «снігова королева» Анастасія Дойникова – відома альпіністка з Полтавщини, котрій виповнилось 82 роки
Традиційний Різдвяний забіг проводиться Гончаренко центром у Миргороді вже 8 років поспіль. Ініціатором першого забігу 8 років тому був Костянтин Федоренко, спортсмен, який зараз знаходиться на фронті та боронить Україну в лавах ЗСУ.
В акції взяли участь 30 учасників, які пробігли 3 км по території Миргород Курорт. Наймолодшій учасниці виповнилось 3,5 роки. Найстаршою стала відома альпіністка з Миргорода — 82-річна Анастасія Дойникова. У 71 рік пенсіонерка підкорила Ельбрус, у 75 років – Казбек, а у 80 років подолала 100-кілометровий марафон на велосипеді.
Всього під час акції було зібрано 67 тис. 378 грн, на які буде закуплено необхідні прилади для українських захисників. Найбільша перерахована сума становила 50 тис. грн — її переказала переможниця конкурсу «Кращий менеджер громадських бюджетів. Полтавщина» Тетяна Усик.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер