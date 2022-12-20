У лікарні «Правобережна» тепер є мобільна киснева станція

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» отримала мобільну кисневу станцію контейнерного типу.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Її придбали у межах державної програми з централізованої закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я.
Нагадуємо, що відповідно до рішення виконкому Кременчуцької міської ради №1852 зі Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 1 205 456 грн на реконструкцію системи киснепостачання – встановлення станції генерації медичного кисню контейнерного типу, зведення якої не потребує виконання робіт із улаштування фундаментів на території лікарні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, 7.
Раніше ми писали, що Центр відновного лікування та реабілітації лікарні «Кременчуцька» отримав апарат магнітотерапії «Алімп-1».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер