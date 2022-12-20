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Комп'ютери комунальній ТРК відремонтує «власний» підрядник за 200 тисяч гривень

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 273

ФОП, яке спеціалізується на виробництві телепрограм, обрали без аукціону

19 грудня 2022 року Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія (КП «КТРК») повідомила про намір укласти договір з ФОП Старик Микола Миколайович за результатами оголошеної цього ж дня закупівлі послуг із поточного ремонту комп'ютерної техніки. Вартість договору складе 200 тис. гривень.
Закупівлю провели без аукціону. Технічне завдання до закупівлі не оприлюднене.
Зазначимо, що 9 грудня 2022 року КП «КТРК» оголошувало аналогічну закупівлю через аукціон, однак торги, заплановані на 19 січня, скасували через відсутність пропозицій.
Нагадаємо, згідно з оприлюдненим техзавданням підрядник повинен надати КТРК 27 послуг:

  • вдосконалення системи охолодження та системи доступу до файлового сховища в ньюзрумі на 15 персональних комп’ютерах;
  • поточний ремонт 9 персональних комп’ютерів;
  • поточний ремонт 2 ноутбуків; поточний ремонт сервера.

Послуги мають бути надані до 31 грудня 2022 року.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Старик Микола Миколайович зареєстрований у 2006 році. Основний вид діяльності — виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм. У публічних закупівлях цей ФОП бере участь із 2016 року. За цей час було укладено 37 угод на 2,8 млн гривень. З них 34 договори — з КП «КТРК» на 1,87 млн гривень, три — з виконкомом Кременчуцької міськради на 0,93 млн гривень. Лише одна закупівля з 37 була конкурентною.

КТРК заплатить 99 тисяч гривень за невідомі інформаційні послуги
Нагадаємо, КТРК — це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень. КТРК висвітлює роботу виконкому Кременчука, міського голови Віталія Малецького та народного депутата Юрія Шаповалова.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КТРК закупівлі тендери комп'ютери
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