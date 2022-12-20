З 21 грудня не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом №26А+

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 352

Кременчуцькі чиновники кажуть, це через затверджені Полтавською ОВА аварійні графіки відключення світла

Від завтра, 21 грудня, не працюватимуть тролейбуси за маршрутом №26А+. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. Тролейбуси не курсуватимуть через відключення від живлення тягової підстанції. Зміни курсування тролейбуса відбуваються через аварійні графіки відключення світла, які затверджені Полтавською обласною військовою адміністрацією. Раніше ми писали, що КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» замовило два генератори з переплатою понад 300 тис. грн.

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