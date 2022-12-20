Поліцейські Кременчука розшукали зниклу в неділю 16-річну дівчину – перебувала у знайомих

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції 18 грудня за допомогою звернулися батьки 16-річної дівчини, які повідомили про її зникнення. Рідні неповнолітньої пояснили, що намагалися самостійно розшукати доньку, але пошуки результату не дали. Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи й знайшли дівчину наступного дня.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на інформацію Кременчуцького районного відділу поліції.
Обставини та причини події з’ясовують поліцейські ювенальної превенції.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер