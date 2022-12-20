Поліцейські Кременчука розшукали зниклу в неділю 16-річну дівчину – перебувала у знайомих

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Дівчина, яка проживає в селі Недогарки, втекла з дому

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції 18 грудня за допомогою звернулися батьки 16-річної дівчини, які повідомили про її зникнення. Рідні неповнолітньої пояснили, що намагалися самостійно розшукати доньку, але пошуки результату не дали. Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи й знайшли дівчину наступного дня.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, посилаючись на інформацію Кременчуцького районного відділу поліції.

— Отримавши інформацію про зникнення дівчини, до її пошуків залучили максимальну кількість особового складу Кременчуцького райуправління поліції. І вже ввечері 19 грудня зниклу дитину вдалося знайти. Вона перебувала у знайомих, але батькам про це не повідомила. Наразі неповнолітню повернули додому, — йдеться у повідомленні.

Обставини та причини події з’ясовують поліцейські ювенальної превенції.