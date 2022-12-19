Компанії Коломойського та Боголюбова почали оскаржувати рішення держави щодо вилучення акцій «Укртатнафти»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 363 Коментарів: 1

Позов від офшорних компаній надійшов 8 грудня, однак суд поки що його не розглядав

Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій Укрнафти та Укртатнафти. Про це повідомляє Ліга.Бізнес із посиланням на судовий реєстр.

Так, на початку грудня кіпрська компанія Littop Enterprises Limited звернулася до суду з вимогою повернути вилучені у неї акції Укрнафти.

Позовна заява компанії, яка надійшла до Господарського суду Києва 8 грудня, складалася із 18 пунктів, серед яких вимога витребувати із державної власності на користь Littop Enterprises 13,6% акцій Укрнафти, а також визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів компанії, які відбулися 7 і 9 листопада 2022 року.

Компанія дала зрозуміти, що не проти тимчасового вилучення майна Укрнафти для потреб оборони, але вимагає підтвердити за нею право власності на акції Укрнафти. Як варіант, вона запропонувала розглянути питання надання Укрнафті мобілізаційних завдань.

Суд поки що не став розглядати позовну заяву Littop Enterprises та повернув її.

Він аргументував це тим, що компанія в одній заяві фактично об'єднала три позови (про повернення акцій, про скасування рішень акціонерних зборів, про скасування реєстраційних дій у держреєстрі), не пов'язані між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Як повідомляв міністр юстиції Денис Малюська, бенефіціарами компанії Littop Enterprises Limited (а також двох інших акціонерів Укрнафти – Bordo Management Limited і Bridgemont Ventures Limited) є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов.

Видання нагадує, що у компанії є три групи акціонерів: державна НАК Нафтогаз України (належить 50% + акція), неформальна група Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (через низку офшорних компаній – 42% акцій), міноритарні акціонери.

Групі Приват Коломойського-Боголюбова приписували контроль над Укрнафтою з 2003 року.

Схожий позов подала інша кіпрська компанія Ralix Services Ltd, але щодо 7,67% акцій Укртатнафти.

Вона також попросила витребувати з державної власності акції Укртатнафти та визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів компанії, що відбулися 7 листопада.

Заяву Ralix Services повернули на тих самих підставах – об'єднання в одному позові трьох позовних вимог.

Нагадаємо, 9 листопада 2022 року ПАТ «Укртатнафта», а також «Укрнафта», передані в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану. ПАТ «Укртатнафта» очолив Сергій Корецький.

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