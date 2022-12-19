Кременчуцький ЦНАП знову здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»

Практику створення належних умов для ефективної роботи Кременчуцького ЦНАПу визнано однією з кращих у межах Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом».
Про це стало відомо 16 грудня під час засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби.
У цьому ЦНАПі обладнали зону самообслуговування, комфортну залу для очікування з вільним доступом до Wi-Fi, дитячий куточок, мінікав'ярню, постійно оновлюють виставки художніх робіт.
Нагадуємо, що минулого року Кременчуцький ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер