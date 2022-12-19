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Кременчуцький ЦНАП знову здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом»

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 60

 

Гідно оцінили роботу ЦНАПу щодо створення належних умов для ефективної роботи

Практику створення належних умов для ефективної роботи Кременчуцького ЦНАПу визнано однією з кращих у межах Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом».

Про це стало відомо 16 грудня під час засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби.

Головний офіс ЦНАП знаходиться у сучасному, зручному приміщенні в центрі міста, де завдяки вдалому зонуванню та прийому замовників послуг на точно призначений день і час потоки відвідувачів не змішуються та не створюють черг. Той, хто хоч раз був у ЦНАП ніколи не забуде де знаходиться рецепція, як слідкувати за електронним табло, як віднайти робоче місце адміністратора прийому, де отримати готовий результат наданої послуги тощо. Це все настільки просто й інтуїтивно зрозуміло! так описують свої робоче місце працівники Центру надання адміністративних послуг на Покровській, 14.

У цьому ЦНАПі обладнали зону самообслуговування, комфортну залу для очікування з вільним доступом до Wi-Fi, дитячий куточок, мінікав'ярню, постійно оновлюють виставки художніх робіт.

Нагадуємо, що минулого року Кременчуцький ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЦНАП Всеукраїнський конкурс Кременчуцький ЦНАП конкурс переможець
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