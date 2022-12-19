Терміново збираємо $800 на «Шайтан автомобіль», який постраждав під Бахмутом

Волонтери з Кременчука збирають кошти на автомобіль, який постраждав під Бахмутом. Як повідомив керівник Видавничого дому Приватна газета та власник сайту Телеграф Сергій Кулясов для завершення збору залишилося зібрати близько 800 доларів.

- Доброго ранку! Сегодня съездил в мастерские, где хорошие люди ремонтят KIA Sorrento для наших разведчиков. Хотел лично увидеть этот шайтан-мобиль и поинтересоваться стоимостью ремонта и сроками окончания. Ну что я вам хочу сказать - мы с вами не зря собрали денег в два раза больше — там ка-а-ак копнули... Кто старую машину ремонтил — тот поверит мне на слово.

В общем, ребята меняют только то, что критично важно для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ авто: задние стёкла заделали кусками железа, везде сварка по-живому и заклёпки. Красоту за наши с вами деньги никто наводить не будет — лишь бы ездила. Обещают уже на вторник отправить на фронт.

Теперь о сложном. Я попросил у вас на ремонт 10 тысяч - так мне сказали военные ("...ну хотя бы тысяч десять помогите, остальное мы с зарплат скинемся...") По факту мы с вами собрали сумму 24.755 грн и я прошу вашого дозволу потратить всю эту сумму, потому что "доить" военных на деньги у меня не хватит совести и духу. Надеюсь, мы с вами на одной волне.

Все проделанные работы, все запчасти будут подробно расписаны в счёт-фактуре. После выезда авто на передок я отчитаюсь. Верьте в ЗСУ. Слава Украине! - написав Сергій Кулясов.