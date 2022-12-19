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Терміново збираємо $800 на «Шайтан автомобіль», який постраждав під Бахмутом

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 156

 

Автомобіль до та після 

Волонтери з Кременчука збирають кошти на автомобіль, який постраждав під Бахмутом. Як повідомив керівник Видавничого дому Приватна газета та власник сайту Телеграф Сергій Кулясов для завершення збору залишилося зібрати близько 800 доларів. 

Терміново збираємо кошти на ремонт авто, яке постраждало під Бахмутом

 

- Доброго ранку! Сегодня съездил в мастерские, где хорошие люди ремонтят KIA Sorrento для наших разведчиков. Хотел лично увидеть этот шайтан-мобиль и поинтересоваться стоимостью ремонта и сроками окончания. Ну что я вам хочу сказать - мы с вами не зря собрали денег в два раза больше — там ка-а-ак копнули... Кто старую машину ремонтил — тот поверит мне на слово.

В общем, ребята меняют только то, что критично важно для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ авто: задние стёкла заделали кусками железа, везде сварка по-живому и заклёпки. Красоту за наши с вами деньги никто наводить не будет — лишь бы ездила. Обещают уже на вторник отправить на фронт.

Теперь о сложном. Я попросил у вас на ремонт 10 тысяч - так мне сказали военные ("...ну хотя бы тысяч десять помогите, остальное мы с зарплат скинемся...") По факту мы с вами собрали сумму 24.755 грн и я прошу вашого дозволу потратить всю эту сумму, потому что "доить" военных на деньги у меня не хватит совести и духу. Надеюсь, мы с вами на одной волне.

Все проделанные работы, все запчасти будут подробно расписаны в счёт-фактуре. После выезда авто на передок я отчитаюсь. Верьте в ЗСУ. Слава Украине! - написав Сергій Кулясов. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: авто допомога ЗСУ
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