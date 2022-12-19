Кременчуцькі депутати попросили президента нагородити міста Алітус та Бидгощ відзнакою «місто-рятівник»

Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 16 грудня ухвалили рішення про звернення до президента Володимира Зеленського щодо нагородження міст-побратимів Алітус (Литовська Республіка) та Бидгощ (Республіка Польща) почесною відзнакою «Місто-рятівник».
Також зазначається, що віл громад Алітуса та Бидгоща надійшло близько 70 тонн гуманітарних вантажів з продуктами, ліками, медичними та гігієнічними засобами для Кременчука, а також для ЗСУ та тероборони. На потреби останніх також передали 7 автомобілів. Міська рада Бидгоща перерахувала чималу фінансову допомогу громаді Кременчука.
У цих містах неодноразово проводилися мітинги солідарності з народом України.
Нагадаємо, у травні 2022 року Кременчуцька міськрада нагородила відзнакою мера литовського міста Алітус
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер