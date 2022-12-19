Кременчужанин із підробленим паспортом намагався втекти до Румунії

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6 грудня на контрольно-пропускному пункті «Порубне» у селі Тереблече під час проходження митного контролю 40-річний житель Кременчука використав документ з ознаками підробки. При перетині державного кордону з Румунією порушник пред’явив для перевірки прикордонникам закордонний паспорт громадянина України з відміткою про оформлення виїзду на постійне місце проживання у Молдову. Про це повідомляє пресслужба Відділу комунікації поліції Чернівецької області.

Слідчі поліції повідомили про підозри фігуранту у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Документ з ознаками підробки поліцейські вилучили та направили для проведення відповідної експертизи. Триває досудове розслідування