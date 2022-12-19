11 перемога на профі-ринзі: Віктор Вихрист розібрався з американцем

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 308

Український боксер у 5 раунді відправив Лоуренса у нокдаун, але американець зумів піднятися і продовжити поєдинок

У суботу, 17 грудня, боксер з Кременчука Віктор Вихрист (11-0, 7 КО) вийшов на ринг проти Франкліна Лоуренса (21-4-2, 16 КО) із США. Бій тривав заплановані 8 раундів у німецькому місті Гепінген.

Американець мав досить насичену кар'єру, але свій останній поєдинок провів ще у 2016 році. Тож у якій формі перебував 47-річний боксер, залишалося лише здогадуватись.

Український боксер у 5 раунді відправив Лоуренса у нокдаун, але американець зумів піднятися і продовжити поєдинок.

У підсумку 8-раундовий бій завершився перемогою Вихриста. Судді одноголосно зафіксували перевагу українця за очками. Ця перемога стала 11 в кар'єрі спадкоємця братів Кличків, у 7 з яких він перемагав нокаутом.

Свій попередній поєдинок Віктор провів у серпні 2022 року. Тоді українець переміг американця Кевіна Джонстона.

17 грудня боксер з Кременчука мав вийти в ринг в ОАЕ в андеркарті бою Мануель Чарр – Лукас Браун, але цей вечір боксу перенесли.

Цікаво знати. Франклін Лоуренс зазнав своєї четвертої поразки на рингу. Але варто зауважити, що раніше американець програвав чемпіонам світу – Енді Руїсу, Оліверу Макколлу та Бермейну Стіверну.