Ветеранів російсько-української війни залучатимуть до викладання військової підготовки у школах

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 213

Тепер українські ветерани і ветеранки зможуть навчати дітей початковій загальновійськовій підготовці в системі загальної середньої освіти

Кабмін розширив перелік працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки. Тепер українські ветерани й ветеранки зможуть залучатися до початкової загальновійськової підготовки в системі загальної середньої освіти.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Рішення щодо їхнього залучення ухвалив Кабінет міністрів України. Він розширив перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.

- Ми хочемо, щоб наші Захисники та Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді, – наголосила Юлія Лапутіна.

За її словами, таке нововведення допоможе учням отримати практичний досвід щодо захисту України, а ветеранам війни — інтегруватися у мирне життя.

Наприкінці минулого року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Підготовку поділили на початкову та базову підготовку. Першу з них проходять у закладах освіти.