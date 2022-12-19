Ветеранів російсько-української війни залучатимуть до викладання військової підготовки у школах

Тепер українські ветерани і ветеранки зможуть навчати дітей початковій загальновійськовій підготовці в системі загальної середньої освіти
Кабмін розширив перелік працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки. Тепер українські ветерани й ветеранки зможуть залучатися до початкової загальновійськової підготовки в системі загальної середньої освіти.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Рішення щодо їхнього залучення ухвалив Кабінет міністрів України. Він розширив перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.
За її словами, таке нововведення допоможе учням отримати практичний досвід щодо захисту України, а ветеранам війни — інтегруватися у мирне життя.
Наприкінці минулого року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Підготовку поділили на початкову та базову підготовку. Першу з них проходять у закладах освіти.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер