Холод та вітер: прогноз погоди у Кременчуці та районі на 19 грудня

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У цей день вшановується пам’ять святителя Миколи і приходять другі морози — Миколині

У понеділок, 19 грудня, погода у Кременчуці та районі буде холодною. І хоча температура повітря не буде надто морозною (від -6 до -3 градусів), через сильний вітер, який не вгамувався із вчорашнього дня, буде відчуватися, як -13 градусів вранці та -8 удень.

Вітер трохи стихне після обіду, опадів не прогнозується, а небо увесь день буде безхмарним.

19-го грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. За народним прогнозом цього дня приходять другі морози — Миколині.