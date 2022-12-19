Холод та вітер: прогноз погоди у Кременчуці та районі на 19 грудня

У понеділок, 19 грудня, погода у Кременчуці та районі буде холодною. І хоча температура повітря не буде надто морозною (від -6 до -3 градусів), через сильний вітер, який не вгамувався із вчорашнього дня, буде відчуватися, як -13 градусів вранці та -8 удень.
Вітер трохи стихне після обіду, опадів не прогнозується, а небо увесь день буде безхмарним.
19-го грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. За народним прогнозом цього дня приходять другі морози — Миколині.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер